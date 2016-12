I migliori programmi per effettuare videosorveglianza con il PC

Ogni giorno sentiamo al telegiornale almeno una notizia che riguarda rapine o furti nei negozi ed anche in abitazioni familiari. Come cercare di prevenire tali conseguenze, in modo da poter avvertire chi di dovere e prevenire queste azioni sul nascere? Esistono diversi software per PC che permettono di videosorvegliare qualsiasi edificio utilizzando il PC. Vi andremo a mostrare quelli che per noi sono i migliori in circolazione.

Il primo che vi presentiamo è Netcam Studio. Una volta scelta la versione a 32 o 64bit, in base al vostro sistema operativo, dal menù Download, avrete tra le mani un software che in pochi MB offre un servizio semplice ma potente. Infatti con Netcam Studio potrete sorvegliare la vostra casa, il vostro ufficio o negozio, registrando non solo le immagini in tempo reale ma anche l’audio di quello che accade in quel preciso istante.

Il tutto con il semplice ausilio di una o più webcam disposte nei punti di interesse. Inoltre ogni qualvolta la webcam rivelerà il più piccolo movimento, vi arriverà una notifica tramite email o SMS sul vostro smartphone.

Nella sezione Features potrete comunque vedere tutte le funzioni tecniche del programma.

Andando avanti troviamo ContaCam.

Questo software, invece, permette di registrare video ad intervalli di 3 ore ciascuna, con la possibilità di poterle inviare su internet tramite server FTP.

Potrete inoltre guardare lo storico di tutte le registrazioni ed eliminare automaticamente quelle già visionate o in cui non c’è nessun movimento interessante.

Se la webcam, inoltre, ve lo permette, potrete registrare anche in alta definizione per avere immagini più nitide.

Concludiamo con SecureCam2, un altro programma molto efficiente per videosorvegliare con il PC.

A differenza dei precedenti, SecureCam2 supporta i vari webserver disponibili per Android e iPhone, in modo tale da poter gestire tutto tramite smartphone.

In più possiamo convertire le diverse registrazioni nel formato .avi, leggibile da qualsiasi lettore DIVX da salotto, senza ricorrere ad ulteriori software di terze parti.

L’utente potrà gestire fino a 4 telecamere contemporaneamente ma, con una donazione anche minimale, potrete estendere questo limite fino a 100. Quindi cogliete l’occasione e scaricate subito questo software gratuito che vi consentirà di videosorvegliare attraverso il PC ogni angolo della vostra casa o del vostro negozio.