Come inviare un messaggio a tutti gli amici di Facebook

Quante volte vi è capitato di dover mandare un messaggio a tutti i vostri amici di Facebook ma per farlo eravate costretti a contattare ogni singola persona? Beh, con questo articolo vi proporremo un metodo davvero semplice per inviare in pochi secondi un messaggio ad ogni amico di Facebook. Prima di tutto dovete essere collegati al vostro account con le giuste credenziali. Una volta raggiunta la Home, avrete bisogno di aprire la Console del vostro browser, semplicemente digitanto F12 (su Chrome) oppure CTRL+SHIFT+K (su Firefox).

A questo punto seguite Questo Link, copiate l’intero testo presente sulla pagina (CTRL+A e CTRL+C per velocizzare il processo) e lo incollate nella Console precedentemente avviata, mandando l’invio del programma. Sulla pagina di Facebook noterete che ora è apparso un riquadro come il seguente:

Adesso non vi resta che scrivere il vostro messaggio e cliccare su Post per far si che ogni persona nella vostra lista amici lo riceva. Come potete vedere bastano pochi semplici passaggi per risparmiare anche molto tempo, senza dover mandare il messaggio ad ogni singolo amico manualmente.

Fate attenzione a non abusare troppo spesso di questo piccolo script o Facebook vi bloccherà la possibilità di poter mandare messaggi a chiunque.