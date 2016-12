Dove trovare accordi e testi delle canzoni italiane e straniere

Sono molti gli utenti che si dilettano a suonare uno strumento musicale vuoi per passione o semplicemente per quelle vibrazioni che solo la musica è in grado di darti. Naturalmente per riuscire a suonare una canzone sono necessari gli accordi e il testo. Molti sono i siti che si occupano di catalogare le canzoni italiane e straniere fornendo accordi e testi e permettendo agli utenti di suonare le proprie canzoni preferite.

Purtroppo molti di questi siti sono stranieri con relativi accordi in formato internazionale. Inoltre, se vogliamo suonare con la nostra chitarra uno degli ultimi successi italiani, praticamente risulta impossibile trovare le ultime canzoni uscite.

Oggi vogliamo proporvi Accordimania.com un nuovo sito web dove è possibile trovare gli accordi e testi sempre aggiornati delle canzoni italiane e straniere più ascoltate e amate dal pubblico. Al momento non sono presenti molte canzoni ma vi garantiamo che il portale è sempre alla ricerca di accordi delle canzoni del momento anche in base alle richieste degli utenti ed è possibile trovare canzoni in genere non presenti sui tanti più blasonati siti di accordi.

Il sito, oltre che agli accordi e testi delle canzoni del momento, propone anche il video ufficiale, in modo da poter ascoltare direttamente la canzone senza bisogno di aprire varie schede del proprio browser e avere tutto alla portata di click.

Se siete quindi appassionati di musica e alla ricerca di accordi per chitarra e pianoforte vi consigliamo caldamente di tenere d’occhio questo sito e gli accordi che verranno inseriti giornalmente.